HAOS U ELITI: Aneli žestoko zaratila sa Sanjom i Markom, pale brutalne prozivke! (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do žestoke svađe izneđu Aneli Ahmić i Sanje Grujić, u koju se u jednom trenutku umešao i Marko Stefanović, kako bi zaštitio svoju devojku.

- Aneli me je izvređala jer sam potvrdila jednu Lukinu rečenicu. Meni je normalano da je Aneli ljubomorna jer je njena veza započeta kad je bila treća. U njenoj glavi je uvek to da neko može da im bude treći. Kad radiš nešto i mešaš sve uvek imaš u glavi da šta radi drugima može da bude i njoj - komentarisala je Sanja.

- Ona ne može da mi morališe - rekla je Aneli.

- Tebi odgovara priča oko abortusa, ti da vučeš traume ne bi tražila da čovek završava u tebe. Lažov i folirant, ti nekome morališeš. Prihvatio te je kao devojku, dao pedalu Sandri i ti dolaziš nekome da morališeš. Reč Luki nisam rekao kad se ogradio od nas. Ona nije zaslužila da ne pričaš ni sa kim u kući, a moja devojka jeste jer sam sa njom dve i po godine - vikao je Marko.

- Ja sam već rekao, ona mi nije tražila da završim... Ništa nije rekla, ja sam to izmislio i to je to - dodao je Luka.

- Fitns treneru, pogledaj se na šta ličiš sa tim krivim nogama i lažnim kačketima - dodala je Aneli.

- Ja sam čuo u svađi da je Luka njoj to rekao. Ona bi da ostane trudna zbog rijalitija, pa neka protumači ko kako hoće. Ona ako može da vređa moju devojku možemo i da kažemo kako se ona ponaša u rijalitiju. Ona je pre svega majka, treba da je bude sramota kako se ponaša - nastavio je Marko.

Autor: A. Nikolić