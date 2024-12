Žestok sukob Anđele i Ene zbog Mateje: Nastao haos zbog njegove afere sa Aneli, Matijević odbrusio Gastozu (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditelj Milan Milošević najavio je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide svađu Milice Veličković i Boroslava Terzića Terze nakon žurke, kad je ona zamerila Mateji Matijeviću jer je prevario devojku.

- Ja jesam to uradio, ali njega gledam kao druga. Ja sam hteo Aneli da pokažem da je ološ. Ona govori da je neko ljubavnica, a sama je ljubavnica. Ja sam namerno to samo zbog nje, nisam hteo njega da uvredim nego da mu skrenem pažnju da ne radi to - govorio je Terza.

- Ja ne bih volela da moj dečko pusti da Aneli kaže kako ću ja da perem kombinezon koji je on isprljao. Meni je to katastrofa. Ja poznajem Mateju, on je takav. Nije da on vara - govorila je Ena.

- Ena komentariše Aneli kakva je sa Matejom, tad je kanta za džoger, a kad nije dobre su i idu na žurku - umešala se Anđela.

- Anđela, nemoj da s*reš - odbrusila je Ena Čolić.

- Što se tiče Mateje i Aneli ja sam u dobrim odnosima sa oboje. Njeno ponašanje nije normalno i neću da komentarišem. Aneli žena nije dobro, loši su joj postupci i žena je pogubljena. Postupak je katastrofa i potvrđuje one priče od Uroša. Ona je svesno ušla u šta god sa zauzetim muškarcem, ali ne možemo da kažemo da Mateja nije kriv. Njegova krivica je veća, ako ima devojku. On da nije rekao da ga boli ona stvar, mi to vidimo. Ne kažem da Aneli nema krivicu, ali je najviše sebi naštetila jer je potvrdila da je bila sa zauzetim muškarcem. Ne vidim da je Mateji bilo ko rekao da je imao devojku i da ovo nije normalno - komentarisala je Anđela.

- Anđela je jako bezobrazna i više neću da je tolerišem - dodala je Ena.

- Aneli je otišla da hvata kadar u rehab, ona je ljubomorna na Milicu - rekao je Karić.

- Kako sam ja sad komentarisala Aneli? Da li si ti retardirana? Ja sam komentarisala Mateju i rekla da bi me bilo sramota - nastavila je Ena Čolić.

- Ja se ne kajem ni za šta, nemam krivicu - rekao je Mateja.

- On je samo izgurao svoje jer je povređen. Ne možeš sa gorom ribom da pobediš bolju, sad ti se samo smeje - dodao je Gastoz.

- Deluje mi kao da likuješ, šta hoćeš? - odbrusio je Mateja njemu.

- Krivo mi je jer si se negradirao - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić