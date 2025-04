Novi haos Ene i Aneli: Otkopale ratne sekire i brutalno se sukobile, pale teške reči! (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Enu Čolić, kako bi sa njom razgovarao o čestitki koju je ona danas dobila od sestre, u kojoj joj je jasno stavila do znanja da ne podržava njenu vezu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Čestitka je zdravog razuma, a ne patetična. Mi se dobro poznajemo i jasno su mi sugerisali i stavili do znanja sve što treba da shvatim i primenim. Iskreno, poslednjih mesec dana, Peja je to pokušao da kaže danas, ja sam promenila ponašanje i ne branim se kad ne moram. Ne želim da više izlaze stvari iz mojih usta koje jesu ranije, mislim na pominjanje tuđe dece. Ja sam danas rekla da se nadam da Anelina ćerka neće da crta kao nejna majka. Šta je tu udaranje na decu? - govorila je Ena.

- Ovo je za svaku osudu. Veđaš ljude za fizički izgled, a izgledaš kao podgojena kamila. Ona je htela rat, dobiće rat - rekao je Uroš Stanić.

- Ja danas nisam mogla ni da pročitam čestitku bez da mi upada pola stola. Prvih par meseci je bilo ovako, jako me je pogađalo, a onda sam počela da se borim na način koji nije prikladan. To su mi mama i tata napisali. Oni to ni na koji način ne zaslužuju, jedine probleme koje imaju sam im ja doprinela. Hvala Bogu sestre se nisu ugledale na mene, ali nisam ni ja ne znam šta katastrofalno radila kroz život, ali sam ovde iz sebe izvukla najgore. Promenila sam ponašanje već mesec dana unazad, a Peja je rekao da misli da je to samo do čestitke. On misli da ću sad ponovo po starom, međutim stvarno neću. Ne želim da ne mogu da izađem napolje i da ne mogu da se snađem u spoljnom svetu. Moram da pomenem stvari koje sam sebi dozvolila sa njim, a ne dešavaju se i neće više, jer sam ovde ušla kao majka, ćerka, sestra. Dozvolila sam da mi životinjski nagoni budu bitniji, to stvarno nije dobro kad imaš dete od 13 godina. Ja sam pogrešila i neće se ponoviti - nastavila je Čolićeva.

- Ti si znači poverovala i prihvatila sestrine reči - dodao je Milan Milošević.

- Rekao mi je da je bila za ljubav sa Pejom dok je bilo lepo. Nisam ni znala da su ga podržavali, a nema ni razloga da ne podrže. Što se mene tiče nije bilo razloga da se ne podrži, on je dobar dečko i vaspitan i izdvajao se iz ove mase. On je vodio računa kako će da uđe sa mnom u odnos, nije srljao i to mi je davalo poverenje. Rekli su mi da ovo sad ne liči na ljubav. Hteli su da kažu da sam precenila njegove kapacitete i da on ne može da se nosi sa mnom jer sam preveliki izazov zbog čega što nosi moje učešće. Ja već danima komentarišem da bih volela da vidim kako bi izgledalo moje učešće da nisam ušla u vezu, jer sve loše je izašlo iz toga kad sam bila nezadovoljna, ljubomorna ili isprovocirana kad su ga koristili kao oružje protiv mene - govorila je Ena.

- Tvoj sukob sa Aneli je nešto što je obeležilo ovu sezonu i ona nema veze sa Pejom. Ti si nju napala s vrata - rekao je voditelj.

- Nisam je napala s vrata. Ja odlično znam retrospektivu svog učešća, a ona je neko ko ovde konstantno laže. Ja sam Mateji rekla da je ona blam za njega, a posle toga sam joj se normalno smeškala. Ja nju nisam napala s vrata nego sedam dana kasnije - pravdala se Ena Čolić.

- Ti si se naljutila jer je on dobio normalnu čestitku, htela si da te ljudi psuju - dobacila je Aneli.

- Ona se mašala u moj i Pejin odnos i koristila ga je protiv mene. Nisam ljubomorna, ona je meni nula bodova. Sve što sam saznala o njoj ovde ne može da me ugrožava jer znam ko sam i odakle potičem - pričala je Ena.

- Znam i ja, a ti govoriš u moje ime - poručila je Ahmićeva.

- Ja sam ušla među pacove, ali ću biti mačka - rekla je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić