Ja sam za njegovu porodicu klasa: Sanja ponovo ponizila Stefanoviće, Marko pukao i brutalno zaratio sa Jelenom! (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pričao je sa Sanjom Grujić i Markom Stefanovićem o problemima koje su poslednjih dana imali u svom ljubavnom odnosu.

- On se svađa sa ljudima za stolom jer imaju problem. Sanja i dalje priča da nemaju problem u vezi, a tera kući čoveka za kojeg je rekla da ga je udomila i da je niskobudžetno kuče. Najgore poniženje. Kad je Marko ispričao svoj problem svi su mu verovali, ali kad se pogleda njihov odnos i oglašavanje njegovih bilo je jasno da neke stvari zataškava. On je očigledno lažov. On je hteo da opravda jer je otišao od njih i izabrao da živi sa njom - govorila je Jelena.

- Ja sam za njegovu porodicu klasa - rekla je Sanja.

- Čoveče, ne mogu više da ponavljam jedne te iste stvari. Boli me k*rac da objašnjavam. Neću da mi nameću, pali debilko ti si bolesna. Ja sam rekla da ona mene nije odvojila, ne mogu stalno da ponavljam jedno te isto. Ti nemaš kredibilitet mene da komentarišeš - urlao je Marko na Jelenu.

- Dobro, džukelče niskobudžetno - dodala je Jelena.

- Ne želim da se objašnjavam sa ovom spodobom. Mene je više blam da se svađam sa ovakom devojkom. Ona ponavlja jer mene želi da isprovocira. Ti si jedini ker! Bila si Ivanov ker i Munjin ker. Samo mi još jednom reci i nećeš spavati ovde tri mesecva u rijalitiju. Ne mogu da se raspravljam sa k*rvetinama, ti si ta koja iznosi veš sa mužem, a hoeš i ja da iznosim svoj, a to nećeš sobiti. Beži, ludačo jedna - besneo je Stefanović.

- Ti si rekao da je otac ljubomoran na tebe, koliki si patološki lažov. Šta ona sve izgovara za njegovu porodicu. Moraš njoj da se obratiš, a ne bes na nama da iskaljevaš - dodala je Jelena.

- Nemam šta da objašnjavam, ja sam za njegovog oca i celu porodicu ozbiljna klasa. Treba da im bude čast u kakvu porodicu je došao Marko. Ovo što oni daju materijala samo oni njega dovode u ovakvu situaciju. Markova porodica je za mene završena tema do kraja života, pa i da rodim unučiće. Za mene je to završena tema i ovo je poslednji put da razgovaram o njima. Oni nisu zaslužili ni da ih spominjem. Ja sam Markova porodica - pričala je Sanja.

- Ona njemu i majku vređa. Sanjči, Marko mi stalno gleda u zadnjicu, ali to sad nije tema. Prestai da mi gledaš u d*pe. Tvoja porodica je sve o vama raščivijala - dodala je Jelena.

- Izgledaš kao tetka iz Nemačke. Ona ne može da kaže da ja imam problem u svom odnosu, njen muž je rekao da ga je viljuškom jurila - rekao je Maro.

Autor: A. Nikolić