Tramp uoči susreta s Putinom: Danas hitan virtuelni sastanak sa Zelenskim i liderima EU!

Uoči ključnog samita sa Vladimirom Putinom, američki predsednik Donald Tramp i potpredsednik Džej Di Vens danas će učestvovati na virtuelnom sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i liderima evropskih zemalja, prenosi Rojters.

Evropski čelnici, zabrinuti zbog mogućih dogovora koji bi mogli biti postignuti bez njihove saglasnosti, najpre će međusobno održati zatvoreni video-sastanak radi usaglašavanja stavova, pre nego što se pridruže razgovoru sa Trampom.

Strah u Briselu raste – mnogi smatraju da bi Tramp i Putin mogli izvršiti pritisak na Ukrajinu da prihvati nepovoljan mirovni sporazum, što bi moglo preoblikovati evropsku bezbednosnu sliku.

„Naš cilj je da ostanemo usklađeni i jedinstveni sa američkim partnerima“, izjavio je visoki evropski zvaničnik za Rojters. „Još imamo vremena do petka“, dodao je, aludirajući na samit Tramp–Putin, zakazan za 15. avgust u Enkoridžu, Aljaska.

Današnji virtuelni sastanak zakazan je za 14 časova po srednjoevropskom vremenu, a učestvovaće lideri Nemačke, Finske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Poljske, EU i generalni sekretar NATO-a.

Na dnevnom redu su:

Strategije pojačavanja pritiska na Rusiju

Redosled koraka u potencijalnom mirovnom procesu

Budućnost okupiranih teritorija

Sigurnosne garancije za Ukrajinu

Odmah nakon ovog sastanka, u 15 časova, očekuje se posebna video-konferencija Trampa, Vensa i evropskih zvaničnika – poslednji pokušaj koordinacije pre samita sa Putinom koji bi, kako analitičari ocenjuju, mogao promeniti pravac rata i diplomatije.

Autor: Dalibor Stankov