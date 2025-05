Brutalan okršaj Aneli i Luke: Priznala da ga je izdala kod Đedovića, zbog tajne poruke nastao opšti karambol! (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

U toku je još jedna "Igra istine" koju svake nedelje organizuje Lepi Mića, a sledeće pitanje je postavio Aneli Ahmić.

- Ko je u pravu od vas dvoje kad kažete da neko laže? - pitao je Lepi Mića.

- Ja sam u pravu za sve. Čovek laža 99,9% i samo nije lagao da se nije zaljubio u mene. Kad dođe neko pitanje ja ću da kažem da li je laž ili istina - govorila je Aneli.

- Ona nema šta da kaže, nego samo govim da laže. Neka napiše knjigu sad ovde, ali me ni ne zanima - dodao je Luka.

- Bebice, šta misliš o odnosu Aneli i Luke? - pitao je Lepi Mića.

- To je sve fejk, čist rijaliti sa obe strane. Ja i dalje tvrdim da se njemu sviđa Sandra i da se sa Aneli samo zaigrao i da je sa stao uz nju samo zbog s*ksa u izolaciji. Sve je fejk, podrška ih je spojila kad su stigli pokloni. Samo pokloni i podrška - komentarisao je Bebica.

- On je za mene slobodan dečko i ne zanima me za 100 života posle svih stvari koje je izmislio. Sad će svi da podržavaju Luku, a ne znaju koliko je on prljav u ovom odnosu. Mene baš briga i ja sam raspoložena jer sam se pomirila sa svojim prijateljem - poručila je Aneli.

- Ona kaže da je srećna i nasmejana ceo dan jer se vidi da je bila čista, a ja prljav. Ponovo dokazuje da nema emocije - dodao je Vujović.

- Nastaviš li da lažeš ja ću da ti zagorčam život, postaću osvetnica muškarcima. Nemoj sad da te navučem da budeš sa mnom, pazi se da ne legneš sa mnom - rekla je Aneli.

- Neka neko nađe i klip da sam joj zamerio Stefana Karića. Sad ću da vam objasnim situaciju, kad sam se vratio Ivan je bio tu kad sam Aneli hteo da napišem papir i zato je dobila pitanje. Ja sam joj odneo pismo da vidim da li će da me namesti i nije ga vratila 10 dana. Ja sam rekao Ivanu i Zoli i rekao sam da će da me namesti, a ona je otišla kod Đedovića, namestila me i rekla da neće da vrati pismo. Izdala me je i zato sam dobio pitanje u sredu. Ti si žena lažov i najveći monstrum kojeg sam u životu upoznao. Ona je lagala, okretala priču da sam joj zabranio Đedovića - govorio je Luka.

- Luka, ajde donesi papir - dodala je Ahmićeva.

- Ti si rekla da ga juče nisi videla. Da li si ga videla? - pitao je on.

- Na kraju piše da sam glupača i j*bem mi mater. Kunem se u celu porodicu. Ti si meni ljubomorisao - nastavila je Aneli.

- Ja sam joj rekao da ispada kad prilazi Đedoviću da je sve istina što joj je govorio, jer ona njemu samo prilazi. Rekla mi je da nije pričala sa Dačom, a onda da ipak jeste i da joj je rekao da sam zaljubljen u Aleksandru. Ja sam njoj papir namerno dao u ruke, a ona nije htela da ga vrati. Čekao sam je i ona je otišla kod Đedovića, a onda je stiglo pitanje. Ona je mene lagala i znao sam da laže - dodao je Luka.

- Ja sam mu rekla za papir kad si mi ga ti tražio - rekla je Aneli.

- Ja kažem da u kutiji koju si mi dala ništa nije bilo, vrati papir... Što si rekla? - poručio je Luka.

- Jer me boli k*rac za tebe - poručila je Ahmićeva.

