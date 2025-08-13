Crveni alarm u Srbiji! Temperature do 38 stepeni, opasnost po ljude, životinje i imovinu!

Ekstremne vrućine pogodile su jugoistočnu Srbiju i AP Kosovo i Metohiju, koje su danas pod crvenim meteo alarmom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Ostatak zemlje nalazi se pod narandžastim meteo upozorenjem.

Crveni meteo alarm znači da je reč o izuzetno opasnim vremenskim uslovima, sa temperaturama koje mogu izazvati veliku materijalnu štetu, kao i ozbiljnu pretnju po zdravlje i živote ljudi i životinja.

U upozorenju koje važi do 17. avgusta, RHMZ navodi da će se toplotni talas zadržati tokom čitave sedmice, sa dnevnim temperaturama u većini mesta između 34 i 38°C. Za Beograd, upozorenje na visoke temperature važi do subote, 16. avgusta, a očekuje se i do 36°C.

RHMZ dodatno upozorava na izuzetno visoku opasnost od požara na otvorenom, zbog suve vegetacije, dugotrajnog perioda bez padavina i visokih temperatura.

Građanima se savetuje:

Da izbegavaju boravak na suncu tokom najtoplijeg dela dana

Da unose dovoljno tečnosti

Da ne pale vatru na otvorenom

Da redovno prate uputstva i savete nadležnih službi

Vremenski uslovi pogoduju brzom širenju požara, posebno u sušnim i šumskim područjima, a nadležni apeluju na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje.

Autor: Dalibor Stankov