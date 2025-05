Dabogda veštica imala kopile degenerično: Ena van sebe zbog haosa sa Sanjom, ređa nikad gnusije uvrede! (VIDEO)

Trese se Bela kuća od njenog urlikanja!

Ena Čolić razbesnela se čim je otvorila oči zbog haosa koji je tokom današnjeg dana imala sa Sanjom Grujić.

- Dabogda joj umrlo sve što ima jer mi pominje dete. Ne gledam je. Svi me maltretiraju zajedno sa Pejom, koji me je ovde uništio. Ona apeluje na centar za socijalni rad i zove mi dete kopilčetom. Znaš šta ću da joj uradim? Klošarka jedna mrtva raspala. Majka joj je vračara i k*rva rasprala. On je mene stavio u koš sa njom. Dabogda veštica imala kopilče degenerično. Anli boli k*rac za njeno dete, a ona samo misli kako će da ispadne žrtva - urlala je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić