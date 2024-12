Najveća greška mi je što sam te upoznao sa decom i bivšom ženom: Bebica ne prestaje da ređa uvrede na Teodorin račun! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su se svađali za vreme reklama.

- Dr*lja... Upoznao sam je sa decom, to mi je najveća greška. Upoznao je sa bivšom ženom - govorio je Bebica.

- Znaš da sam presekla, možeš sao da mi popušiš k*rac - odbrusila je ona.

- Ne zanima me, ovde da se prevrće. Može i kući da ide, a neće da ide jer će da se j*be do zadnjeg dana - govorio je on.

- Možeš samo k*rac da mi popušiš - rekla je Teodora.

- Ti si meni pušila. Go*vno klošarsko - poručio je Macanović.

- Kako te nije sramota? Znaš šta si radio, plakao i hteo da pobegne zbog toga - dodala je Delićeva.

- Ništa me nije sramota, još tri dana ti dajem pažnju - rekao je on.

Autor: A. Nikolić