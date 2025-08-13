'Nisam diktator, neću se ponovo kandidovati' Vučić o izborima: Ne pada mi na pamet da menjam Ustav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da nije diktator i da mu ne pada napamet da menja Ustav kako bi se opet kandidovao za predsednika, naglašavajući da se njegova predsednička funkcija završava uskoro.

Vučić je poručio da se neće kandidovati ponovo, jer ne može i neće biti diktator.

- Što se izbora tiče, na našu sreću, nisu zaduženi ni austrijski novinari ni blokaderi, već institucije Srbije i u skladu sa zakonom, biće pre zakonski propisanog roka. Na izborima ćemo videti šta narod kaže. Ja sam politički veteran i ne mogu više da se kandidujem za predsednika, a ne pada mi na pamet da menjam Ustav da bih mogao. Nisam diktator, kako govore u austrijskim medijima, završavam svoju predsedničku karijeru za godinu i po dana - naglasio je Vučić.

Vučić je, nakon sastanka sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, odgovarao na pitanja novinara i prokomentarisao temu izbora i nasilnih protesta.

- Imamo devet meseci, ne baš masovnih protesta, ali prilično nasilnih da. I veoma nasilni su bili i sinoć napadajući prostorije političkih protivinika. Ima nešto što se davno dešavalo u Austriji i Nemačkoj, a sada ovde gde idu na kuće političkih protivnika. Srbija je istrpela na demokratski način, bez ozbiljne primene sile, baš ništa što ste mogli da vidite u drugim evropskim gradovima, gde mnogo manji protesti dobijaju nasilan odgovor. Kod nas nije tako. Poštujem njihovu potrebu da se bore za promene, za nešto drugačije makar to nije uvek demokratski iskazano i nije mirno, ali trudim se da izađem u susret - rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs