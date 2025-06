Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas i poručio da Srbija pobeđuje i više niko ne može da je zaustavi.

- Ja sam daleko od dobre forme, ali Srbija je ponovo na dobrom putu. Srbija pobeđuje i više niko ne može da je zaustavi- napisao je predsednik Vučić u objavi na svom instagram nalogu.

- Ja sad nešto glumim, Siniša slika, kao fizički sam aktivan, ali ceo jutro radili smo mnogo važnije stvar. Bavili se napretkom Srbije, gledamo da do kraja meseca završimo ovu deonicu do Požege, struja u Munjinom brdu, vatorgasna vozila, kako da sve organizujemo na najbolji način. Bavimo se otvaranjem pruge za teretni saobraćaj do Subotice da bude do kraja jula - rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić