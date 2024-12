Milenko Jovanov: Nadam se da neće doći do ostvke predsednika Vučića, već da će Srbija pod njegovim vođstvom nastaviti da pobeđuje (FOTO)

Poslanik i predsednik poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov se oglasio povodom pisanja medija o mogućoj ostavci Aleksandra Vučića na mestu predsednika Srbije.

- Iskreno se nadam da do toga neće da dođe, jer bi to imalo strahovite posledice za Srbiju. Sve što smo postigli u poslednjih 12 godina - ekonomski rast, rast plata i penzija, sve nove fabrike, puteve, pruge, škole, bolnice, stabilnost zemlje, međunarodni ugled, sve je rezultat rada predsednika Vučića i politike koju je on definisao i kojoj je on trasirao put. Sa druge strane, ovo doživljavam kao krajnje sredstvo predsednika Vučića da zaštiti narod! Da se da narodu da odluči kakvu vlast želi, a ne da to čine tajkuni, agenture i ambasade na silu i mimo volje naroda. Da manjina silom nameće svoju volju, nasuprot svim demokratskim načelima i principima. Upravo zahvaljujući predsedniku Vučiću narodu je vraćeno pravo da bira i odlučuje, i sada je to pravo ponovo ugroženo od strane bučne i agresivne manjine. U svakom slučaju, nadam se da neće doći do ostvke predsednika Vučića, već da će Srbija pod njegovim vođstvom nastaviti da pobeđuje - izjavio je Jovanov.

Autor: Jovana Nerić