'JEDAN OD NAJVEĆIH STRUČNJAKA' GLIŠIĆ O NOVOM MANDATARU ĐURU MACUTU: Na njemu je veliki posao! 15. ili 16. april su rok za izbor NOVE VLADE

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić istakao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić napravio idealan izbor kada je u pitanju novi mandatar. On je, kako kaže Glišić kredibilna osoba za takav posao.

Glišić je najpre istakao da od želja opozicije nema ništa, a da će se Vlada sastaviti najkasnije do 16. aprila.

- Oni su bez plana, ideje, mislim da će eskalacijom i inteziviranjem sukoba da nekoga prisile da nateraju da urade ono što je njima na pameti. Nikakvih prlaznih valda neće biti, predsednik je u skladu sa svojim ovlašćenjima dao ime mandatara - rekao je Glišić, pa dodao:

- Da li je iznenađenje ili ne, meni je bitno da je to jedan od najvećih stručnjaka u svojoj oblasti, on je kredibilna osoba. Posle 48. godine je predložen jedan lekar da bude mandatar. To je jedan kratak period, on u sedam do deset dana mora da da predloge za resorna ministarstva, da bismo do 18. kada je zakonski rok završili sve. Moramo pre praznika sve to, to dakle mora biti 15. 16. april - dodao je potom.

Kako kaže, Marinika Tepić je neko ko konstantno poziva na nasilje, ubistva i krvoprolića, a nadležne institucije ne reaguju.

- Neka reguju, ja pozivam... Oni imaju proteste, neprijavljene blokade, koje zloupotrebljavaju, odnosno zloupotrebljavaju tragediju, porodice koje su nekoga izgubile. Ne vredi, kada neko želi preko leševa na vlast, on ne vidi i ne čuje ništa oko sebe. Zato se Marinika tako ponaša, a nažalost ona nije ni prva ni poslednja - rekao je ministar za javna ulaganja.

Ko se mača lati, od mača i strada, dodao je nakon toga.

- Ona je i sama bila žrtva nasilja, napao je blokader koji je uz nju. Nemojte da radite drugima, ono što ne želite vama da se desi - naveo je Glišić.

Komentarišući izjavu profesora Antića, Glišić kaže da je država dovoljno stabilna i jaka da odoli pritiscima i pretnjama izgubljenih ljudi, i u vremenu i prostoru.

- Oni su imali svoj dinamički plan, da podgreju atmosferu, da pumpaju do 15. i to njihovo finale se nije desilo. Rektor Đokić se 16. nije probudio kao premijer, i nije se desio prevrat zbog čvrste politike i opredeljenosti da se čuva mir u državi. Pre toga, tog dana, i nekoliko dana, kroz notornu laž i izmiljotini o zvučnom topu, oni su bili ubeđeni da su preuzeli sve... Ali nisu uradili ništa od paklenog plana... Onda su se hvatali za slamku, tu je bilo raznih ideja... I onda su opet pogrešili, niko im nije poverovao - rekao je potom Glišić.

