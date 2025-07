'BLOKADERI SU DANAS DOŽIVELI POTPUNI DEBAKL' Glišić za Pink: Jutros im je bilo rano, oni su spavači! Brine me što bes građana raste iz sata u sat!

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je da je među građanima bes sve prisutniji. Kako kaže, pridružuje se molbama predsednika Srbije Aleksandra Vučića da niko ne uzima pravdu u svoje ruke, već da će država raditi svoj posao.

Glišić ističe da smo danas imali priliku da se uverimo u to da su blokade odavno izgubile svoj smisao.

- Izgubilo je svaki smisao sve što rade, i ljudi to iz dana u dan uviđaju. Ogroman je broj ljudi kojima je svega preko glave. Njih mala grupa ljudi maltretira. Bes raste iz sata u sat. Moja molba je da ljudi puste državi da zavede red, da ne uzimaju pravdu u ruke. Mi iz dana u dan dobijamo ogroman broj poziva. Mene nije iznenadilo što je jutros bio potpuni debakl. Ljudima koji blokiraju je ovo prerano, kad padne mrak skupe desetine ili stotine ljudi, to je njihovo vreme. Bukvalno, sve manje ljudi veruje u ovo što rade, sve manje ih dolazi, ima - rekao je Glišić.

Država precizno, rešava ovaj problem, da se ne bi otišlo u drugu krajnost.

- Država nije posegla za represivnim merama. Samo se izguravaju blokaderi, nema sile. To šalje poruku da oni koji to rade, više ne rade. Celom svetu smo dali lekciju, kako sve može da se reši polako, postepeno... Stavlja se pod kontrolu sve što se dešava na ulici. Imate ljude koji su, što ih je manje sve nasilniji, bizarniji... Oni na tim okupljanjima govore da nešto oslobađaju, a ja nisam razumeo da se sloboda ostvaruje tako što je nekom uzimate i uskraćujete - dodao je ministar za javna ulaganja.

Vi dogurate kontejner, prevrnete ga i prospete smeće, je l' to borba za bolju Srbiju, pita se Glišić.

- Ovo su vajni ekolozi, borci protiv litijuma, a sada bacaju smeće. A ondam ljudi koji čiste gradove, oni njih ismevaju. To pokazuje te crte fašizma kije su se pojavile u grupicama. Ima ih u udruženjima, na fakultetima. To ismevanje, posmatranje ljudi... To su osnovni oblici fašizma. Toga nije bilo, a sada ga opet imamo. I u susednoj državi, u Zagrebu. To je nešto što je bila metastaza. Degutantno je bilo i kada je fašizam zavladao svetom. Dokazano se da se Hrvatska nije udaljila od svojih ideja. Oni smatraju da su plave krvi, da su vredni - naveo je Glišić.

- Pavle Grbović je bio na Tompsonovom koncertu... Kako da opozicija ovo osudi, oni to vole. Oni koji žele da izazovu haos i nered, koji prevrću kontejnere, koji rade šta rade, njima je Zagreb glavni grad, a ne Beograd - dodao je Glišić.

Kroz moje ministarstvo moramo da dogovorimo da proširimo Lazu lazarević, zbog pojedinih osoba.

- Žena, da ima iole obraza, nikada se javno ne bi pojavila. Ona priželjkuje da se smrt dešava, da imamo tragedije. Ona je vašem kolegi poručila da bi ga udarila autom, da bi ga likvidirala. A da jepitate, šta je loše u Srbiji, ne bi znala šta da vam kaže - rekao je Glišić komentarišući Biljanu Lukić.

Autor: D.B.