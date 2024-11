Jovanov: Državni organi da reaguju i kazne one koji skrnave obeležja

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić- Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov pozvao je sve državne organe da reaguju već večeras i da svi koji su učestvovali u kidanju, cepanju i skrnjavljenju obeležja Srbije budu kažnjeni u skladu sa propisima i zakonima ove zemlje i najoštrije osudio nasilje na protestima.

"Onda neka razmišljalju svi ubuduće koliko i kako treba voleti i odnositi se prema znamenjima ove zemlje. Isto tako mislim da bi bilo poželjno da primenimo zakone i pooštrimo sankcije", rekao je Jovanov za Tanjug.

On je najoštrije osudio, kako je rekao, divljanje ljudi na protestima koje je opzicija organizovala, kidanje, čupanje, skidanje zastava Republike Srbije.

"Građani Srbije treba da znaju da su generacije i generacije Srba u Vojvodini se rađale, živele i umirale sa nadom da će se ovde vijoriti srpska zastava, 100 godina nakon ostvarenja tog sna, doživeli smo da nam neki ljudi kidaju ono što nam je najsvetije, ono za šta su se najbolji sprski sinovi borili vekovima", rekao je Jovanov.

On je dodao da drugu zastavu nemamo i da je to poruka koju želi da pošalje okupljenima oko Miroslava Aleksića, Dragana Đilasa i Marinike Tepić.

"Mi drugu osim srpske zastave nemamo. Mi drugu zemlju osim Srbije nemamo i to što ste naumili večaras i što ste započeli večeras vam neće proći, nikavko odvajanje Vojvodine od Srbije, nikakva desrbizacija Vojvodine, ma koliko to portal indeks želeo se neće desiti . Ma koliko se vi trudili da nastavite Pajtićevu politiku, kada je upravljao Pokrajinskom vladom, kada je od Vojvodine trebalo da napravi državu i odvoji je kako god od Srbije. To proći neće za tu politku podršku nemate", naglasio je Jovanov.

On je dodao da drugu zastavu nemamo i da je ona jedina, najlepša zastava na svetu, a oni koji imaju druge neka ih istaknu kako bi građani Srbije videli u čijem interesu bi državu vodili.

"Sa druge strane svo nasilje i mrznja koju su pokazali ovih dana predstavljaju ponovljene slike koje smo gledali prošle godine. Podsetiću da je sve započelo isto ovako tobož zbog tragedije, a završilo se time što je roditeljima ubijene dece Marinika Tepić poručila da nemaju tapiju na bol, završilo se tako što su se hvatali za guše po skupštini ko će da vodi anketni odbor i završilo se tako što su organizovali pranje nogu u bazenu uz muziku i makarenu ispred Skupstine Srbije, sve kao vodeći brigu o porodicama i žrtvama", istakao je on.

Ukazao je da opoziciji nije stalo do žrtava i njhovih porodica i da im je stalo samo da se dočepaju, kako je rekao, vlasti mimo izbora i mimo izborne volje građana.

Dodao je da neće biti te volje naroda da oni preuzmu vlast u Srbiji.

"Neće biti te volje naroda u Srbiji da vlast preuzmu oni koji kidaju i čupaju zastavu, ali ni oni ljudi kojini su položili zakletvu pred srpskom zastavom i grbom, nego pred kamerama N1, Nova S i drugim Šolakovim medijima i ne može očekivati ništa drugo", rekao je Jovanov.

Dodao je da je ovo jasna poruka građanima u kom pravcu bi vodili zemlju i dodao da je na vlasti da svim demokratskim sredstvima, istinom i činjenicama se suprostave divljaštvu i nasilju.

Autor: Pink.rs