VUČIĆ NAKON SASTANKA SA ŠTOKEROM: Austrija potvrdila učešće na EXPO 2027, razgovarali smo o svim važnim pitanjima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom u Palati Srbija, gde je prethodno za gosta iz Austrije priređen svečani doček.

Vučić i Štoker su se, posle tet-a-tet sastanka, obratili na zajedničkoj konferenciji za novinare.

Vučić je rekao da je srećan što je imao priliku da ugosti Štokera sa kojim je imao priliku da razgovara o svim važnim bilateralnim odnosima.

- Veoma sam srećan što imam priliku da ugostimo kancelara Austrije i što možemo da razgovaramo o svim važnim temama i daljem unapređenju saradnje. Danas sam dobio u pisanoj formi, koje je potpisao kancelar Štoker, kojim se potvrđuje učešće Austrije na izložbi Expo 2027, za nas je to od ogromnog značaja - kazao je Vučić.

Kako je dodao, dve zemlje povezuju dobri i prijateljski odnosi, koji se zajedničkim naporima unapređuju.

- Austrija je važan partner Srbije u različitim oblastima, posebno u domenu privredne saradnje i investicija, a uspešno sarađujemo i po pitanju migracija i očuvanja stabilnosti i bezbednosti regiona - naveo je Vučić.

Vučić je naglasio da Srbija ceni podršku Austrije evropskom putu, koji ostaje jedan od strateških prioriteta.

- Očekujem da će poseta kancelara Štokera dati dodatni impuls jačanju međusobnog razumevanja i prijateljstva, uveren da su dijalog i saradnja najbolji put ka sigurnijoj i prosperitetnijoj budućnosti za sve naše građane - istakao je Vučić.

Obraćanje Štokera

Austrijski kancelar se zahvalio na dobrim razgovorima koji su vođeni i istakao da su naše dve zemlje istorijski povezane.

- Srbija i Austrija su povezane i snažnim ljudskim sponama. Srpska zajednica u Austriji obuhvata više od 300.000 ljudi. Nađe društvo ne može da se zmisli bez njih. Austrija je treći po veličini investitor u Srbiji i ta preduzeća obezbeđuju 25.000 radnih mesta. To partnerstvo želimo da produbimo, a tome služi i potpis na ovoj deklaraciji. Veoma me raduje što smo ovim dokumentom pokrenuli jačanje privredne saradnje, a to se tiče najviše oblasti telekomunikacija, infrastrukture, logistike transporta. To što se EXPO 2027 prvi put održava na Zapadnom Balkanu je znak za potencijal ove regije. Potvrdio sam danas učešće, to je sjajna prilika i za Austriju da se predstavi kao trgovinska lokacija. Jasno je da put u EU nije jednosmerna ulica, vladavina prava je jedan od parametara za proces pridruživanja. Za EU je jako važno da i u budućnosti građani mogu da se uzdaju u podršku Austrije u pravcu pridruženju. Nadam se i dalje daljoj saradnji - kazao je Štoker.

Štoker je istakao i da se društvo Austrije ne može više zamisliti bez Srba koji u toj državi žive.

- Stabilnost na Balkanu je od suštinske važnosti za EU, samim tim za Austriju - istakao je Štoker i naglasio važnost očuvanja mira i stabilnosti na Balkanu.

Pitanja novinara

Vučić je odgovarajući na pitanje novinara o protestima u Srbiji rekao da se u austrijskim medijima vide jednostrane slike.

- Hvala na prilici da se čuje istina. Mi imamo devet meseci proteste, veoma nasilne, to smo imali prilike da vidimo i sinoć, dešava se i da idu na kuće političara... Sve to Srbija je na demokratski način izdržala, bez primene sile, koja se može videti u nekim evropskim državama... Ja sam ponosan na Srbiju koja nije nasilno odgovarala - kazao je Vučić.

Izbori

Govoreći o izborima Vučić kaže da za njih nisu zaduženi ni austrijski novinari ni blokaderi i dodao da će ustanove nadležne biti zadužene za to.

Vučić je rekao da će izbori biti ranije nego što je predviđeno zakonskim rokom.

- Ja svoju predsedničku karijeru završavam za godinu i nešto dana i ponosan sam šta smo uspeli da uradimo. Mogli ste da vidite kako naš aerodrom izgleda, avio kompanija uspešnija, mogli ste da vidite nove puteve... Naš javni dug je danas 44 odsto, duplo niži od proseka zemalja EU i to su rezultati kojima se ponosim. Da se kandidujem ponovo za predsednika to je nemoguće, a da li ću da pomognem i da li ću da se borim za nekoga, to ću da učinim. A sa koje pozicije, to nije tema sada - kazao je Vučić.

Štoker je odgovarajući na pitanja novinara rekao da će Austrija uraditi sve što može da Srbija pristupi EU.

NATO

Odgovarajući na pitanje o izjavi Spajića Vučić je rekao da se izgleda podrazumeva da Srbiji može svako da kaže šta hoće i dodao da pomenutu izjavu nije video, te da Srbija sa NATO-om ima dobre odnose.

- Mi ne želimo da budemo deo nijedne vojne organizacije, mi želimo da budemo neutralni, da sami čuvamo svoju državu i svoj narod - rekao je Vučić.

Kako je naveo, Srbija treba sebe da menja zbog sebe, a ne da bi od nekog dobila neku nagradu.

- Što se tiče klastera 3 ne znam kada će da bude otvoren. Kad krenete u nasilje i siledžijstvo znate da je sve to propalo - dodao je Vučić.

Dijalog

Vučić je istakao i da on nudi dijalog delu civilnog društva što oni odbijaju.

Arnautović

Novinari su pomenuli i Marka Arnautovića, te je Vučić poželeo sreću i Zvezdi i Partizanu.

Premijer prof. dr Đuro Macut i Štoker su u prisustvu predsednika Vučića potpisali zajedničku deklaraciju o daljem produbljivanju ekonomskih odnosa Srbije i Austrije.

Štokera je prethodno ispred Palate Srbija dočekao Macut sa minstrima Ivicom Dačićem, Adrijanom Mesarović i Borisom Bratinom.

Štoker je juče doputovao iz Podgorice i ovo je njegova prva poseta Zapadnom Balkanu od početka mandata u martu ove godine.

Autor: Pink.rs