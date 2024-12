'DANAS SAM MNOGO NAUČIO' Vučić se obratio nakon sastanka sa Šolcom: Nemačka je jedna od najzaslužnijih za ekonomski rast naše zemlje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, koji mu je priredio svečani doček u Frajburgu.

Vučić i Šolc su se nakon sastanka obratili javnosti.

Šolc je istakao da su predsednik Vučić i on imali važne razgovore, po pitanju mnogih pitanja važnih za obe zemlje.

- Važno je da se ispoštuju visoki standari zaštitne životne sredine, moramo da se pomažemo. Detaljno smo razgovarali o tome, to je i razlog dolaska, želimo da učimo jedni od drugih. Razgovarali smo o tome da proširimo našu saradnju, impresioniran sam ljudima iz rudarske uprave, zaposlenih, ali i same kompanije koja radi na tome, vidim da postoji veliko znanje, što je vrlo važno za prihvaćenost. Naravno da saradnja između naše dve države, postoje i druge teme, a to je i pristup EU, i predsednik radi aktivno na tome - rekao je Šolc.

Vučić se zahvalio Šolci na srdačnom prijemu.

- Mnogo sam danas mogao da naučim. Srbija je još u srednjem veku sarađivala sa Saksonijom i učila mnogo. Za mene je bilo važno kakva su iskustva Nemačke, i o znanjima koja možemo da dobijemo od nemačkih kolega, i o tome je danas bilo reč. Pre svega kako da iskoristimo sve to, da zaštitimo životnu sredinu i da zaštitimo živote ljudi koji žive u delovima gde se rudnik otvara. Srećan sam poseban što je danas sa nama Petar Filipovića iz Gornjih Nedeljica, to je jedan od ljudi koji je došao da govori protiv projekta, da postavlja pitanja i da dobije adekvatne odgovore. Za nas je važna razmena iskustava, saradnja naših akademija. Ono što je na nas ostavilo poseban utisak jeste razmena mišljenja, o problemima, kako rešavaju probleme, kako razgovaraju sa ljudima, imaju obavezu da odgovore na svako pitanje. Srbija je izuzetno bogata rudama i mineralima -rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da su razgovarali i o drugim temama kao što je dijalog Beograda i Prištine, kao i put naše zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji.

- Zahvalan sam Nemačkoj na podršci u Evropskom putu i Nemačka je za Srbiju broj jedan partner za trgovinu. Nemačka je jedna od najzaslužnijih za ekonomski rast naše zemlje. Mi znamo naše obaveze koje nisu uvek lake i posvećeni smo ka rešavanju brojnih pitanja. Nadam se da ćemo u budućnosti kroz dijalog moći da rešimo brojne probleme -rekao je Vučić.

Vučić se na kraju još jednom zahvalio Šolcu na izdvojenom vremenu i gostoprimstvu.

Autor: Dalibor Stankov