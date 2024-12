'HVALA KANCELARU ŠOLCU' Vučić: Za mene je bilo važno da danas vidim kakva su nemačka iskustva (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, koji mu je priredio svečani doček u Frajburgu.

- Hvala kancelaru Šolcu na srdačnoj dobrodošlici. Razgovarali smo i o tome kako nemački stručnjaci mogu da nam pomognu, da mi razumemo da možemo da zaštitimo životnu sredinu, da možemo da obezbedimo normalan život ljudima u čijoj se okolini rudnik, eventualno, otvara, da možemo da obezbedimo da sama obrada bude izvedena na potpuno bezbolan i bezbedan način- napisao je predsednik Vučić na svom instagram nalogu avucic.

- Za mene je bilo važno da danas vidim kakva su nemačka iskustva, da saznam više o ekspertizi koju možemo da dobijemo od našđih nemačkih partnera. Mi smo razgovarali danas upravo o tome kako i na koji način da nam Nemački stručnjaci pomognu u Srbiji, pre svega kako bi smo mogli da razumemo da možemo da zaštitimo životnu sredinu, da možemo da obezbedimo normalan život ljudima u čijoj se okolini rudnik otvara i naravno da vidimo kakve to posledice nosi i kako možemo da obezbedimo da obrada sama bude izvedena na potpuno bezbolan način. Meni je drago da su naši nemački partneri pozvali i predstavnike nevladinog sektora, opozicionih političkih stranaka i antivladinih medija, da oni pre nas dođu u posetu Frajbergu i Zinvoldu. Žao mi je što nisu više o svojim iskustvima govorili u našoj javnosti ali sam takođe srećan posebno što je sa nama danas Petra Filipović iz Gornjih Nedeljica. To je jedan od ljudi koji je predamnom govorio protiv projekta i protestovao je. Imao je prioliku da ovoj gospodi ovde postavlja pitanja i da dobije adekvatne odgovore. Ono što mi znamo da nema nikakve sumnje da bi u ekonomskom smislu to Srbiji donelo mnogo toga dobrog i to umemo i sami da izračunamo, rekao bih čak i da obezbedimo kompletan lanac, ali ono što nemamo dovoljno znanja to smo danas mogli utvrditi i hvala Šolcu što nam je omogućio da dođemo do ljudi koji po tom pitanju mogu itekako da nam pomognu - rekao je predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerić