Ja sam džekpot, a ti igraš na sitno! Ena odlučila da zapuši usta Peji nakon uvreda, on uzvratio ponovo nisko: Mamu i sina ne poštuješ! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Jovanu Pejiću Peji.

- Pričao sam ti lepo neke stvari, nisi slušala. Vodi svoje ratove sama, izvoli. Ja sam ovd epovezivan sa Kristinom, Aneli, Slađom, Draganom. Za Sandru se slažem. Bili su klipovi, ja sam to priznao. Ne možeš da me napadaš za Aleksandru i Anđelu jer ih nikad nisam gledao na taj način - rekao je Peja.

- Ja sam džek pot, a ti igraš na sitno - rekla je Ena.

- Živiš u modernom dobu, ideš na gej žurke i to, ja nemam ništa protiv, ali devojka mi nećeš biti. Imao sam babu i dedu koji su bili normalni i mamu i tatu koji su poznati, pa sam učio sa obe strane - rekao je Peja.

- Ja sam se ovde pokazala kao domaćica - rekla je Ena.

- Rekla je da svom dečku napolju neče kuvati. Ja stojim iza svojih reči. Voliš i svoju mamu i sina, ali ih ne poštuješ. Moju mamu nisi poštovala, ali ja jesam - rekao je Peja.

- Bole me neke stvari, kao da mi je okrenuo leđa. To bih i razumela, ali da mi zabije nož je druga stvar. Ja to ne smatram muvanjem, meni stiže 450 poruka dnevno takvih. Sama se branim! Devojke koje su u vezama plaču iako ih partneri brane, a mene ne brani niko. Nikad nisam govorila da napada Aneli, osim kad je govorila o našem se*su. - rekla je Ena.

- Ti svima morališeš - rekao je Peja.

- Kad izađeš napolje i vidiš neke stavri biće ti žao - rekla je Ena.

- Neće mi biti žao. Ne, ne, ne. Tebe da sam slušao ovde bih bio popi*an sa svih strana. Boli me du*e, a tebe je boleo ku*ac. Nikad nisam bio filmadžija, zato sam iskren - rekao je Peja.

Autor: A.Anđić