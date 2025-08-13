'OD SVOJIH NALOGODAVACA DOBILI DIREKTIVU DA IZAZOVU GRAĐANSKI RAT' Ana Brnabić o novom divljanju blokadera: Srbiji nemaju šta da ponude osim mržnje i nasilja

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić osudila je divljačko ponašanje blokadera u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

- Nasilje koje su blokaderi teroristi sinoć ponovo pokazali, pre svega u Vrbasu i Bačkoj Palanci, dokaz je da su od svojih nalogodavaca dobili direktivu da izazovu građanski rat. Jasno je nalogodavcima da je blokadera na ulici sve manje, da se podrška običnih ljudi svela na minimum, da su svi shvatili da oni Srbiji nemaju šta da ponude osim mržnje i nasilja. Zato idu na sve ili ništa. Zato najavljuju nova okupljanja baš ispred prostorija SNS-a - žele incidente, žele sukobe, žele da provociraju, uništavaju, lome, tuku i maltretiraju. Nadaju se bratoubilačkom ratu koji bi zaustavio Srbiju i iz koga bi oni izvukli korist. Sa druge strane, i pored svih napada na porodice, na decu, na prostorije SNS-a, Aleksandar Vučić je insistirao da se čuva mir i verovao u pamet i razum većinske Srbije. Sačuvao je stabilnost. I znaće kako da je zaštiti i ubuduće, bez obzira na svu tajkunsku i stranu podršku za izazivanje nemira, a u kojoj su blokaderi teroristi samo korisni idioti - poručila je Brnabić.

Podsetimo, protekle noći tokom neprijavljenih okupljanja blokadera ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Vrbasu, povređeno je 16 policajaca, a 52 građana javilo se u Dom zdravlja zbog različitih povreda.

