Pljušte prozivke na sve strane: Žestoko suočavanje Aleks i Jelene, Nikolićeva priznala da li će Ivana upoznati sa ćerkom! (VIDEO)

Haos ne prestaje tokom celog dana!

Aleksandra Nikolić ušla je u radio, dok je Jelena Ilić gostovala u "Mikseti" i žestoko joj odgovorila na brutalne prozivke.

- Meni je moj dečko savršen, volim sve - rekla je Aleksandra.

- Ona može bez zube, može i 80+. Meni je jasno što ona nema starateljstvo, apelujemo na bivšeg. Žena se žalila da je žrtva nasilja, pa da se obratim njenom bivšem suprugu, sinoć je nasrnula, a ovde je došla da zaradi za dete. U vezi je čoveku koji je najgori otac na svetu - govorila je Aleksandra.

- Ti si htela da mu rađaš, pa si tokom planova otišla na k*rac. Ne znam o čemu ova krezava priča. Je l' tebi smeta moj s*ksi ples? Ti si ženo komedija - rekla je Aleksandra.

- Vi sa Tetovkom obavite ozbiljan razgovor - poručila je Jelena i napustila emisiju.

- Ja njoj nisam rekla ništa ružno, nisam pričala o veštačkoj oplodnji. Ona je udarala najniže moguće. Nisam znala da ima probleme, svakoj ženi želim dete. Ja sam rekla na nominacijama kad smo bile loše da joj želim dete i da ga svako zaslužuje. Ona je od pravljenja deteta sa bivšim mužem otišla na k*rac kod Rajačića. Ja ne znam šta je ovde loše videla od mene, a on nje smo svašta. Od četiri k*rca, pa do svašta - pričala je Aleksandra.

- Kakav ti je Ivan? - pitala je Miljana.

- Mi smo se peckali od samog početka, ja njemu praštam sve. Jelena izmišlja stvari koje ne postoje. Juče je bio klip Sandra, Luka i ja, a ona je odmah krenula na mene. Ja nju stvarno ne spominjem. Ja dete moje spominjem, to zna narod. Ja mislim na moje dete, jako mi je teško. Ja sam jedna jako dobra majka i sve ću da uradm za svoje dete. Moj bivši muž zna da sam ja jako dobro dete. Daleko je to da ću Ivana da spajam sa mojim detetom, daleko je to tek tri dana veze - pričala je Aleksandra.

