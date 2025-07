Novi slom Anđele Đuričić: Uroš i Karić je žestoko urnisali, ona urliče da bi se oprala u Gastozovim očima! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Stefanu Kariću u emisiji "Pretres nedelje" kako bi komentarisao dešavanja u odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Dramaturgija, naložio si ih jer si rekao da je Anđela pokazivala drugačije ljubav. Meni je ovo smešno, imali su sedam da pričaju u izolaciji. Izgleda da se obrnula situacija i da se sad on pita. Ona priča da je ona povređena i uvređena, a samo čujem njene uvrede prema Gastozu. Ne znam ko očekuje konverzaciju sa takvim stavom? Ona vređanjem ulazi u komunikaciju. Zbog ovakvih situacija daju za pravo da pomislimo da su fejk i da igraju igru. Oni da su pričali u izolaciji bilo bi nam totalno jasno. Anđela nije htela da prihvati giros, a onda ona kao njemu šalje da bi pokazala da je čovek koji brine za njega. Smatram da je i to takmičenje ko će da pokaže da brine. Malopre mi je zapalo za uho kad je rekla da je u prošlim sezonama bila takva i da hoće da se promeni - govorio je Karić.

- Rekla sam da ne mogu sama sebi da oprostim greške - rekla je Anđela.

- Ne, rekla si da si se naučila na greškama i da znaš kako dišu. Ne treba ti zbog Sofije ili bilo koje devojke da mu se približiš i ne dozvoliš da on uđe u dublji odnos - rekao je Stefan.

- Anđela pokušava da zataška svoje i da se izvuče. Ona je jedina velika zmija. Gastoz je izigran i povređen, on je nasamaren. Presmešna mi je ovo situacija, prvo ga je odj*bavala, pa u nedelju priča da joj nedostaje, a sad kad je u škripcu pravo paćenicu od sebe. Ovo je presmešno kako glumi paćenicu jer smo videli kakva je bila u petnici i šestici, a kakva je sa Gastozom, pa ona nema e od emocija prema njemu. Njoj je u glavi samo plasman. Ona radi po tome kako bi narod voleo. Ona se plaši da on ne ispoadne žrtva jer se prema njemu ponašala kao prema robu i govorila mu je užasne stvari. Nju boli uvo za Sofiju i Gastoza, samo sebe hoće da izvuče. Ona treba da se bazira na etno selo i na Zlatibor. Gastozu nije problem i da je ona bila sa Pavlom, nego jer ga ona laže u oči i na Boga ne misli - pričao je Uroš.

- On sad kaže da je tortilaj problem, a razapeo me je ovde zbog Pavla - rekla je Anđela.

- Nije on razapeo tebe, nego ti njega - dodao je Uroš.

- On nema dokaze, da smo bili u ljubavi morala bi da ima slike i dopisivanje. Saznali biste do sad... Ja njemu ne mogu da objasnim da to ne postoji. Ja se stvarno ne sećam - urlala je Anđela.

Autor: A. Nikolić