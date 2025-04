Haos ne prestaje!

Marok Stefanović doživeo je pomračenje u pabu "Prijatelji", pa je počeo na sav glas da urla, psuje i plače.

- Svaki dan četiri meseca trpim da sam prodao majku, svaki dan. Majku vam j*bem u p*čku, mamu bih im u p*čku j*bao, krv bi pr*pišao jer me do ovoga dovode. Dolazi mi ovaj indijanac, mamicu u p*čku ću da mu j*bem. On je došao da mi pametuje. Najgore moguće uvrede trpim. Kad sam rekao nešto loše za moju majku?

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić