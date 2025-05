Razvezala jezik: Sandra raskrinkala Luku, Kačavenda zarežala na Aneli i urnisala je za sve pare! (VIDEO)

Opšte rasulo!

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Sandrom Obradović i haosu koji ima sa Aneli Ahmić i Lukom Vujovićem.

- Da li misliš da bi te sačekala ista sudbina kao Aneli ili je ona to probudila u Luki? - pitao je Darko.

- Mislim da bi me sačekalo isto. Ono što je rekao da sam rekla da mi je pričao da ćemo napolju biti zajedno, to nisam ja rekla nego on pred svima i to ponovio. Prvo je to pokazivao na mufte, a onda sam ga ja izazivala da to kaže. Ja sam odnos sa njim gradila šest meseci, a on je rekao da ima tri meseca da ovde ispravi stvari. On je izabrao da ide milijom manjeg otpora, jer ne želi sa mnom da se bahće, a tamo ima zagarantovanu prođu. Kad je meni pričao konkretno rekao mi je da zna na šta misli - govorila je Sandra.

- Kako reaguješ što Aneli kaže da od sebi praviš žrtvu i da ti u tome pomaže klan? - pitao je voditelj.

- Čime? Je l' sam plakala u kameru? Ja nisam taj fazon, meni je to jadno i sebe nikad ne bih predstavljala kao paćenicu, niti sam to bila - rekla je ona.

- Kako komentarišeš to što je Aneli rekla da joj nisi dostojna konkurencija jer nisi Maja Marinković? - upitao je Darko.

- Šta da kažem? Nije moj nivo. Ja pričam o normalnim životnim temama, a ne o ovim mediokritetima koji se vucaraju - odgovorila je Sandra.

- One su mene ponižavale - dobacila je Aneli.

- Ja sam Sandri rekao da sam nesrećan jer ovde ne može da mi da onošto bi napolju i zato sam rekao da ćemo biti napolju - dodao je Luka.

- Laže, sinoć je sam pričao - rekla je Sandra.

- Ona je Sandru stavila na hejt listu kad je Janjuš ovde dušao i razgovarao sa njom. Ona je Sandri uzvratila ispod pojasa. Ona jeste rasturačica tuđih veza, ulazi u odnose sa ljudima koji su tek raskinuli i Matejinu devojku ju je bolelo uvo. Ti se j*beš na praznike i kuneš u decu - pričala je Milena.

Autor: A. Nikolić