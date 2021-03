JUTJUB UKIDA DISLAJKOVE ISPOD SNIMAKA: Ovo je razlog za takvu odluku!

Razlog za ovakvu odluku je taj da bi se "obeshrabrila dislajk gerila", ističu iz te kompanije.

Oni pod time misle na grupu ljudi koja namerno negativno označava video snimke pojedinih kreatora i kanala. Trenutno, podaci lajkova i dislajkova su vidljivi kreatorima na stranici YouTube Studio, ali će samo pozitivni glasovi biti objavljeni na snimku.

YouTube ističe da palac ka dole može negativno da utiče na blagostanje kreatora, ali i da negativne ocene mogu "motivisati ciljanu kampanju dislajkova". Mišljenja su da broj dislajkova može da utiče na korisnika ove platforme da i sam oceni negativno taj snimak.

Kreatori dobijaju povratnu informaciju o njihovim umotvorinama zahvaljujući ovom sistemu, ali je veoma jasno kako isti može da se negativno iskoristi za zloupotrebu. YouTube je prvobitno imao tri ideje kako da reši ovaj problem. Prva je bila da sakrije broj lajkova i dislajkova, dodatna interakcija koja bi služila kao objašnjenje zašto ste dali "palac k' dole", ili potpuno ukidanje lajkova i dislajkova!

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx