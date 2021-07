TikTok imao problema sa funkcionisanjem - korisnici očajni, bili pet sati u mraku

Većina korisnika prijavila je da ima problema sa gledanjem video snimaka, dok drugi nisu mogli da se prijave ili učitaju sadržaj. Aplikacija je imala problema i kada su korisnici pokušavali da naprave interakciju sa videom, da označe da im se video dopada ili da gledaju komentare.

DownDetector pokazuje skok u prekidima koji počinju oko 16h pa našem vremenu. Problem je očigledno rešen oko devet časova uveče, a TikTok je to izvestio u tvitu.

...Annnnnd we're back! Your app experience should be returning to normal. Thanks for bearing with us, everyone ✨ — TikTokSupport (@TikTokSupport) 07. јул 2021.

Međutim, upravo na Twitter-u, korisnici su odlučili da podele svoje nezadovoljstvo gomilom mimova.

Drugi korisnik je primetio da TikTok-ov algoritam (koji obično ima preporuke za odgovarajući sadržaj) takođe ima problem. Stranica "Za vas", koja prikazuje sadržaj za koji se pretpostavlja da će značiti korisnicima, očigledno nije opravdala svoje ime. "Najstrašnija stvar kod pada TikTok-a je to što mi je dao generički FIP", piše u objavi.

"Prokleo sam svoj Wi-Fi misleći da je to razlog što TikTok ne radi", navodi se u jednom tvitu.

"Kada TikTok ne radi, a ja zapravo moram da razgovaram sa drugim ljudima na svom telefonu", napisao je neko uz meme Steve-a Harvey-ja.

Drugi korisnik je glasno razmišljao o tome kakav bi bio svet bez TikToka. "Gde bismo bili da je TikTok u kvaru 24/7?", stoji u tvitu zajedno sa slikom futurističke metropole.