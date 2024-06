I TO MORA DA SE DESI: Posle 25 godina provedenih sa Simeonom, Suzana Mančić iznenadila sve priznanjem! (FOTO)

Priznala da li u njenom braku ima problema!

Muž Suzane Mančić, Simeon Ocomokos uspešan je grčki biznismen koji je u ovoj zemlji, kao i šire, veoma cenjen i poštovan.

Iako su 25 godina zajedno Suzana i Simica, kako ga ona često zove, u bračne vode uplovili su 2018. godine. Prelepa ceremonija venčanja dogodila se 1. jula u crkvi na ostrvu Pilion.

- Simeon i ja smo u ljubavi preko 20 godina, i to je prosto jedno čudo - iskreno je započela intervju za Alo Suzana i priznala da li u njenom braku ima problema.

- Ja sam Škorpija, on je Vodolija. I dobro je što ne živimo zajedno. Jer zajednički život dovodi no nervoze, vrcaju varnice, ali i to mora da se desi. I ponekad se nas dvoje dobro posvađamo, i onda posle meni bude žao.

I onda mu ja kažem "Simaki, to je dobro što se mi nekada posvađamo", a on me gleda onako grčki mudro.To znači da među nama i dalje ima strasti.

Na sve to Simeon svojoj voljenoj Suzani kaže samo jedno:

- Je l' ? Dobra ti je ta filosofija.

Simeon se zaljubio u Suzanu nekoliko godina posle kraha prvog braka, iz kojeg ima dve ćerke. Ugledan je biznismen i vrlo vešto održava ravnotežu između privatnog i profesionalnog segmenta života.Studirao je pravo i ekonomiju na atinskom univerzitetu.U Atini je 1997. osnovao SGT, kompaniju za korporativne komunikacije, a tri godine kasnije otvorena je i filijala u Beogradu – Tsomokos Group International (TGI).

Autor: Milica Krasić