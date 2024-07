Mirka saopštila radosne vesti: Obratila se Vujadinu, pa otkrila sve detalje pete trudnoće - stižu BLIZANCI?!

Glumica priznala da će se u njenom životu desiti "nešto drugačije"!

U nedavnom gostovanju kod voditelja Ognjena Amidžića, glumica Mirka Vasiljević je otvoreno govorila o potomstvu i istakla da joj je prethodna godina bila "super", te da je, i pored toga što nije trudna niti se porodila, bila posebna jer je, kako je navela, "vreme za blizance", s obzirom na to da je 2024. godina prestupna, pa se mora desiti "nešto drugačije".

- Super, nit trudna, nit se porodila, dakle super! S obzirom da je ova godina prestupna, vreme je za blizance. Mora nešto drugačije, to sam rekla i Vujadinu - navela je lepa glumica, dok su prisutnu u emisiji "Amidži šou" njenu izjavu dočekali sa aplauzom i divljenjem.

Inače, Mirka Vasiljević godinama je u vezi sa fudbalerom Vujadinom Savićem, sa kojim ima četvoro dece, a brak im je, kako glumica kaže, prošao kroz različite faze. U njihovoj porodici, fudbaler neretko zbog poslovnih obaveza putuje, dok je Mirka ta koja je uvek uz decu. Ipak, kada su zajedno, Savić prati svaki njen korak i često se našali na njen račun.

- Trudim se da jedem ono što mi prija da bih se dobro osećala, ali nekad i volim da "zaprljam" svoj organizam i onim što ne valja, kada već kao robot živim od svoje 19. godine, funkcioniši da njegova karijera ne trpi, da sam posvećena deci i nekada mi stvarno treba da počastim svoj organizam. I pošto ne izlazim iz kuhinje, ja sve to radim stojeći i naravno da je šala uvek na moj račun, pa je to da se ja krijem, da uzmem kutlaču… Pa ako treba od njih da se krijem… Desilo se možda par puta da su me uhvatili da to radim, pa malo i dodaju sve. Ali neka, meni je sve to simpatično - kaže ponosno Mirka.

Autor: N.P