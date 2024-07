Sa odmora na odmor: Mirka Vasiljević otkrila zbog čega ove godine neće letovati s Vujadinom, pa priznala koliko se raduje raspustu svoje dece

Popularna glumica otkrila koliko joj nedostaje suprug kada je na pripremama.

U toku Premijere - Vikend specijala, telefonskom linijom se sa odmora uključila glumica Mirka Vasiljević i otkrila kako se provodi na odmoru i koje planove ima u narednom periodu:

- Ja sam na mini odmoru sa decom, došli smo na Zlatibor. Imam slobodan vikend koji sam rešila da iskoristim. Vraćam se danas, a onda idem na Kosovo i Metohiju gde ću snimati spot sa kolegom Milanom Vasićem, a nakon toga pakujemo kofere i idemo na more porodično, tačnije deca i ja, a Vujadin nažalost neće ići sa nama na more, jer njemu počinje pripremni period, on ima odmor samo u maju. Moram da vam kažem da se ja više radujem raspustu nego deca, nema više odmora. - rekla je Mirka.

- Oni su mirni, živi i zdravi, nažalost odrastaju u nekom drugačijem vremenu od našeg, te je sve drugačije, ali trudim se da im bude lepo i da uživaju - rekla je Mirka.

Autor: N.B.