Fejsbuk ne planira da vam kaže da li ste jedan od 533 miliona ljudi čiji su podaci procurili?!

U tim podacima očigledno postoji mnogo informacija koje možda ne biste želeli da lebde po Internetu - uključujući rođendane, lokacije, puna imena i brojevi telefona - pa je razočaravajuće čuti da Facebook ne planira da obaveštava korisnike koji bi mogli biti pogođeni.

Kompanija je navela dva razloga zašto proaktivno ne govori korisnicima - nisu sigurni da će znati koje bi korisnike trebalo obavestiti, ali i da korisnici neće moći da učine ništa u vezi sa podacima koji su na mreži.

Ranije je Facebook napisao na svom blogu da “veruje” da su podaci izbrisani negde pre septembra 2019, metodom koja “krši politiku korišćenja kompanije”. Facebook kaže da je uneo promene na onim mestima gde je došlo do curenja podataka, kako bi to zaustavio.

Međutim, kako je istakao reporter BuzzFeed News-a Rajan Mek, ta izjava kompanije se ne podudara s činjenicom da kompanija nije progovorila niti pokrenula tužbu protiv kontroverzne kompanije Clearview AI koja proizvodi softver za prepoznavanje lica, zbog korišćenja fotografija korisnika sa Instagrama i Facebook-a. Možda odgovor leži u tome da softver te kompanije koriste hiljade državnih agencija u SAD, među njima i policijske uprave.

Just saw this explanation from Facebook about the data leak, which interestingly claims it's focused on protecting people because "scraping data" is against its terms of service.



That's funny because FB has done nothing about Clearview AI scraping photos.https://t.co/K1vGX6icD6 pic.twitter.com/U43apTh2yP