POLICIJA IZDALA VAŽNO UPOZORENJE: Dečaci pozvani da 15. aprila 'PIPKAJU' DEVOJČICE, javnost duboko zabrinuta (FOTO)

Švedska policija objavila je saopštenje u kojem upozorava na uznemirujući izazov na društvenim mrežama, u kojem se dečaci pozivaju da "pipkaju devojčice, to snime, objave ili pošalju drugima".

Kako prenose švedski mediji, u pitanju je uznemirujući izazov na TikToku pod nazivom "pipkanje", u kojem se od učesnika traži da tačno na dan 15. aprila pipkaju devojčice, snime napad i podele video na društvenim mrežama.

Policija poziva odrasle da prijave sumnjive zločine, a upozorene su i škole i pomoćnici na terenu.

- Razlog zbog kog smo izdali upozorenje jeste što želimo da roditeljima skrenemo pažnju na to da ponašanje dece može biti kriminalno - kaže Manuel Firpo, vršilac dužnosti zamenika šefa lokalne policijske oblasti Sjodermalm u Stokholmu.

Kako ističe, izazov je "zakazan" za 15. april, zbog čega policija smatra da je ovo upozorenje neophodno.

- Mladi to vide kao zabavnu stvar, ali ne znaju kakve posledice to može da ima. Roditelji mogu da iskoriste priliku i razgovaraju sa decom o tome šta je legalno, a šta je neprikladno - dodao je Firpo.

The Swedish police just made an announcement that there has been a incredibly disturbing social media challenge on platforms like Snapchat and TikTok for boys to grope young girls and then film it assault and send it to others. The official date for it is 15th of April