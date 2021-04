Google Earth funkcija 'Timelapse' stavlja u centar pažnje klimatske promene (VIDEO)

Stvorena sa 24 miliona satelitskih slika, zajedno sa 800 uređenih video zapisa, ova funkcija omogućava korisnicima da vide "kako vreme teče" na bilo kom mestu na planeti, koristeći podatke NASA-e, američkog geološkog zavoda i Kopernikusa, sistema za nadgledanje i proučavanje Zemlje, Evropske unije.

We're unveiling a new dimension to Google Earth — time. Launched today with @nasaEarth @EU_Commission @USGS @esa, Timelapse in Google Earth provides a better understanding of Earth’s dynamic changes. Explore our changing planet: https://t.co/xz95CfPlaN pic.twitter.com/qsqWHsZ2at