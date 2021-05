Sega slučajno otkrila kako će se zvati novi Sonic (FOTO)

Sega je slučajno otkrila da će se nova Sonic igra zvati Sonic Rangers.

Naredne godine će biti 30 godina od kada je izašla prva Sonic igra i Sega sprema specijal za sve konzole 2022. godine.

Najavili su izlazak nove igre, koja je trenutno u izradi i izlazi 2022. godine.

SEGA accidentally mentions 'Sonic Rangers' name in a press release but claims said press release is an older version https://t.co/YIKiqhgY1U pic.twitter.com/P1uMCxqXfA — Nibel (@Nibellion) 28. мај 2021.

Biće dostupna za PC, PS4, PS5, Switch, Xbox one i Xbox X/S.

Naredne godine će izaći i cela kolekcija svih Sonic igara: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles i Sonic the Hedgehog CD.