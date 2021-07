Tencent sada koristi prepoznavanje lica kako bi sprečio decu u Kini da koriste telefone celu noć

Najveća kineska tehnološka kompanija vrlo ozbiljno shvata kasne noćne sesije gejminga.

Gejming u kasne noćne sate za kinesku decu biće mnogo teži sada kada Tencent, najveća kineska tehnološka kompanija, koristi prepoznavanje lica kako bi sprečila decu da se igraju posle spavanja. Najavljeno u saopštenju za štampu, Tencent je rekao da će njegova nova tehnologija zahtevati od igrača da potvrde svoj identitet pomoću algoritma za prepoznavanje lica kako bi nastavili da igraju mobilne igre i posle 22 sata. To je samo najnoviji korak koji kineske kompanije preduzimaju da bi se usaglasile (i bile ispred) kineskih pooštrenih propisa koji se odnose na to kada i kako maloletni ljudi igraju igre.

Do sada je ova funkcija aktivirana u 60 mobilnih igara kompanije Tencent, uključujući Honor of Kings i Game for Peace, ali s vremenom će se funkcija pojaviti na većini Tencent-ovih mobilnih igara.

Način na koji to funkcioniše je jednostavan: Ako deca mlađa od 18 godina pokušaju da igraju igru posle 22 sata ili pre 8 sati, moraće da polože proveru koja pomoću kamere telefona potvrđuje njihov identitet i godine. Ova dodatna mera postoji kako bi se sprečila deca koja su lako zaobilazila prethodne metode provere starosti, kako bi se sproveli strogi kineski zakoni o igrama.

Još 2019. godine, vladino telo odgovorno za regulisanje ogromne kineske industrije igara objavilo je novi set ograničenja kojim se nalagalo kineskim gejming kompanijama da primenjuju sisteme za proveru pravih imena, kao i ograničenja koliko dugo deca mogu da se igraju i koliko vremena na igre mogu da potroše. Međutim, očigledno je bilo lako zaobići neke sisteme dizajnirane za sprovođenje ovih pravila, zbog čega Tencent sada koristi inovativnije metode poput prepoznavanja lica kako bi ograničio prekršaje.

Kineska vlada kaže da su ovi propisi napravljeni u cilju suzbijanja zavisnosti od igara u Kini, gde su igre na mobilnom i PC računaru izuzetno popularne. U isto vreme, zagovornici privatnosti zabrinuti su da bi se ovi prikupljeni podaci mogli koristiti i u druge svrhe, poput kineskog sistema socijalnih kredita, gde bi neki građani mogli da budu kažnjeni za različita ponašanja koja vlada smatra neprikladnim.