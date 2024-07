OTVARA SE NOVA FABRIKA U SRBIJI: U prvoj fazi zaposliće 150 radnika, evo u kom gradu će kinezi uložiti 50 miliona evra

Kineska kompanija Ningbo Zhenyu Technology co. ltd. planira da u Apatinu otvori fabriku u koju će uložiti okvirno 50 miliona evra u periodu od 2024. do 2028. godine i to u izgradnju, opremanje i operacije fabrike.

Plan je i da u prvoj fazi bude zaposleno 150 radnika i da se, osim toga, uspostavi namenski program edukacije za zaposlene, saopšteno je iz Opštine Apatin.

Kineska kompanija namerava da otvori fabriku koja će koristiti tehnologije štancanja, zavarivanja, montaže, livenja pod pritiskom i digitalnog upravljanja u cilju proizvodnje auto-delova, poput rotora, statora itd.

Memorandum o razumevanju, kako bi se definisali principi i okviri saradnje između opštine Apatin i kineskog investitora u vezi izgradnje fabrike, potpisali su predsednica ove vojvođanske opštine Dubravka Korać i direktor Ningbo Zhenyu Technology Jiang Ning.

Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i ambasador Narodne Republike Kine Li Mingm, piše eKapija.

Autor: Dalibor Stankov