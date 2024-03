RASTU PRIMANJA U SRBIJI! Evo koliko će iznositi prosečna plata do kraja 2025. godine!

Do kraja ove godine prosečne plate u Srbiji popeće se do 930 evra, dok će se rast nastaviti i u 2025, pa bi do kraja iduće godine prosečna primanja trebalo da dostignu 1.000 evra! Kako je trenutno prosečna zarada u Srbiji oko 818 evra, jasno je da će u narednom periodu uslediti nemali skok od približno 200 evra. Ovo je najavio ministar finansija Siniša Mali, dodavši da je cilj da se do 2027. dostigne cilj da prosečna plata bude najavljenih 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra, kao i minimalna zarada.

- Podsećam na to da su od januara plate u javnom sektoru uvećane za 10 odsto, penzije za 14,8 odsto, dok je minimalna zarada porasla za 17,8 odsto. Time smo došli do toga da je danas prosečna zarada u Srbiji 818 evra - rekao je Mali.

Porasle penzije

Pored plata, kaže Mali, konstantan je i rast penzija. Prema njegovim rečima, danas je prosečna penzija 390 evra, dok je pre 11 godina iznosila 203 evra.

- U poslednje dve godine penzije su kumulativno uvećane 56 odsto, inflacija se smiruje, a plate i penzije su povećane, što je dalo rezultate za poboljšanje životnog standarda. Zbog domaćinske ekonomske politike koju vodi Vlada Srbije penzije bi mogle ponovo da porastu na jesen ove godine - kaže Mali.

Ministar je podsetio da se do 20. marta u Srbiju slilo 1,2 milijarde evra stranih direktnih investicija, što znači da nastavljamo da obaramo rekorde.

- Prošla godina je bila rekordna sa 4,5 milijardi evra investicija. Svaki indikator naše makroekonomske politike raste. To je potvrdio i Međunarodni monetarni fond, kao najvažnija finansijska institucija, čiji su predstavnici prethodnih dana boravili u Beogradu. Uspeli smo da uprkos svim izazovima pomognemo i privredu i građane - rekao je Mali.



Rekordno niska zaposlenost Ministar Mali je dodao i da je stopa nezaposlenosti u Srbiji u poslednjem kvartalu prošle godine iznosila 9,1 odsto, što je, kako je rekao, istorijski najniži nivo budući da je, podsetio je, pre 11 godina nezaposlenost bila 25,9 odsto, što je značilo da je svaki četvrti građanin bio bez posla.

- Danas to nije slučaj, fabrike se otvaraju, stopa zaposlenosti nikad nije bila viša kad se ima u vidu da je zaposleno više od 2,3 miliona građana, koji plaćaju poreze i doprinose - naveo je potpredsednik Vlade.

Ekonomski zamajac

Ekonomista Aleksandra Tomić kaže za Informer da je najava ministra finansija o povećanju plata sa prosečnim iznosima od 1.000 evra do kraja 2025. godine i 1.400 evra do 2027. godine zasnovana na dobrim finansijskim rezultatima i stabilnoj finansijskoj situaciji.

- Nakon redovne treće revizije aranžmana sa MMF u 2024. i predstavljanja rezultata Srbije, potvrđen je stabilan put realnog rasta srpske privrede u 2024. godini od 3,5 odsto, sa inflacijom između 4,5 i pet odsto. Takođe, prognoziran je i priliv stranih direktnih ulaganja od više od 4,4 milijarde evra. Za ovaj rast značajna su javna ulaganja u putnu i ekološku infrastrukturu, energetsku tranziciju i podrška sektoru malih i srednjih preduzeća. Razvoj IT sektora i proces digitalizacije Srbije pogurao je mnoge državne projekte izgradnje naučnotehnoloških parkova, na kojima Srbija počinje da zasniva privredni rast - na znanju i inovacijama. Dobijanje organizacije Ekspo u Srbiji 2027. prilika je da pokrenemo veliki ekonomski zamajac i potpuno promenimo u svakoj oblasti i razvijemo našu zemlju. Sve navedeno stvara uslove za povećanje plata i penzija, tako da su najave ministra Malog potpuno opravdane i zasnovane na realnim rezultatima i brojevima - zaključuje Tomićeva.

Nijedna investicija nije zaustavljena Siniša Mali je rekao i da nijedna investicija u Srbiji nije zaustavljena, te da nas tek čekaju javna ulaganja u sklopu projekta "Skok u budućnost - Srbija 2027" i organizacije Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027. - Hoćemo da iskoristimo Ekspo kao najveću razvojnu šansu. Za mene je to simbol promena. U narednih 3,5 godina nastavićemo ulaganja u putnu infrastrukturu, brze pruge, prosvetu, zdravstvo - rekao je Mali.