Ministar Mali: Cilj da do kraja godine prosečna plata dostigne 930 evra

Cilj za 2027. godinu je prosečna plata od 1.400 evra i po 650 evra prosečne penzije i minimalne zarade

Ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali istakao je danas da je cilj da do kraja godine prosečna plata u Srbiji dostigne 920 do 930 evra, a do kraja sledeće 1.000 evra, da bismo 2027. godine došli do zacrtanog cilja od 1.400 evra prosečne plate i po 650 evra prosečne penzije i minimalne zarade.

On je u gostovanju na televiziji podsetio na to da su od januara plate u javnom sektoru uvećane za 10 odsto, penzije za 14,8 odsto, dok je minimalna zarada porasla za 17,8 odsto.

Ministar je podsetio i da su u poslednje dve godine penzije kumulativno uvećane 56 odsto, da se inflacija smiruje, i da će u maju iznositi tri plus minus 1,5 odsto, te da su uprkos dosadašnjoj inflaciji, plate i penzije povećane i u realnom iznosu, što je dalo rezultate u povećanju životnog standarda.

Mali je napomenuo da se do 20. marta u Srbiju slilo 1,2 milijarde evra stranih direktnih investicija, dok je prošla godina bila rekordna sa 4,5 milijardi evra ovih investicija, te da je za Srbiju dobro da nastavi da raste po svim ekonomskim parametrima, jer samo to donosi nastavak razvoja.

- Svaki indikator naše makroekonomske politike raste, što je potvrdio i Međunarodni monetarni fond, kao najvažnija finansijska institucija. Uspeli smo da uprkos svim izazovima pomognemo i privredu i građane, uz očuvanje makroekonomske stabilnosti - poručio je ministar.

Potpredsednik Vlade je naglasio da je sa MMF-om definisano više reformskih ciljeva koji su važni za kredibilitet i konkurentnost zemlje, te da je jedan od njih promena forme obračuna cene gasa za privredu, što će sniziti cene tog energenta od 1. maja, kako je već najavljeno.

Mali je ponovio da je bruto domaći proizvod (BDP) Srbije u prošloj godini rastao 2,5 odsto, premašujući iznos od 69 milijardi evra svega proizvedenog u zemlji u jednoj godini.

Prema njegovim rečima, nivo javnog duga u ovom trenutku iznosi 48,2 odsto, dok je stopa nezaposlenosti u poslednjem kvartalu prošle godine iznosila 9,1 odsto, što je istorijski najniži nivo.

Potpredsednik Vlade je rekao da nas tek čekaju javna ulaganja u sklopu nedavno predstavljenog projekta „Skok u budućnost – Srbija 2027” i organizacije Međunarodne specijalizovane izložbe EKSPO 2027.

Prema njegovoj oceni, to su odlike jedne drugačije Srbije jer će veličina domaće ekonomije biti budući izvor rasta.

- Izgradnja novih puteva podrazumeva zapošljavanje građevinske industrije, to dalje otvara nove industrijske zone. Hoćemo da BDP bude 100 milijardi evra i to će iznedriti novu zemlju u odnosu na onu kada je vrednost svega proizvedenog iznosila 33 milijarde - zaključio je ministar.

