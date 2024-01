Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je predstavljajući plan "SRBIJA 2027" da će penzije biti 650 evra.

- Što se penzionera tiče, prosečna penzija ove godine je bila 391 evro, a do kraja 2027. godine, očekujemo da će penzija biti 650 evra. To će biti kvantni skok, skok u budućnost, za naše penzionere - ističe on.

Krajem ove godine prosečna plata će biti 958 evra, 2025. godine prvi put će prosečna plata preći 1000 evra, a 2027. godine predviđeno je da bude 1.400 evra.

