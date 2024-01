Do 2027. godine 955 kilometara puteva! Vučić detaljno o izgradnji saobraćajnica - evo koji su ključni projekti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je predstavljajući plan "Srbija 2027 - skok u budućnost da je od 2012 god danas izgrađeno 468 kilometara puteva, a da je plan da ukupno bude izgrađeno 955 kilometara do 2027 godine.

- A od 1945. do 2012. godine je izgrađeno gotovo duplo manje. Ostalo nam je od Koševa do Preljine, deonicu, biće gotova do 2025. godine. Sledeći je Pakovraće-Požega, ostalo nam je 19,5 km, i to će biti gotovo do 1. oktobra ove godine. Deonica Sremska Rača-Kuzmin u dužini od 19 km, sa mostom u Sremskoj Rači, biti završena do kraja 2025. godine. Fruškogorski koridor, ukupno 47,5 km, biće urađen do juna 2026. godine - rekao je on.

U ovom trenutku se grade tri velika mosta preko Dunava, to se nikada u istoriji nije dogodilo u našoj zemlji, istakao je predsednik.

Potom imamo deonicu Šabac-Loznica, biće završena uskoro, zatim Dunavski koridor, deonica Požarevac-Golubac, to je 68 kilometara, to završavamo celo do 2026. godine. Obilaznica oko Novog Sada biće urađena za dve i po godine. Beograd-Zrenjanin-Novi Sad tu će biti mnogo muka. Mnogo pre Ekspa ćemo ipak završiti, konačno ćemo biti dobro spojeni i sa Kovačicom, i Idvor i Opovo. To će mnogo značiti za sva ova mesta

Osmeh Srbije od 168 km biće urađen do 2026. godine, a potom je govorio o auto-putu Vožd Karađorđe.

- Radimo od Čibutkovice do Orašcu, deonica od 41 km. Cilj nam je da spojimo Lazarevac i lazarevačka mesta, da spojimo brzom saobraćajnicom sa Aranđelovcem. I Mladenovac će dobiti mnogo brži izlaz za Beograd - kazao je on.

On je rekao da će u naredne tri godine u lokane i regionalne puteve biti uloženo dodatnih 1,1 milijarda evra, mimo budžeta i putarina.

- Kada dovedete put do kuće čoveku, tada ste mu rešili najveće probleme. Što se železnice tiče, gotovo sve gradimo, kao da radimo sve novo. Mi sada gradimo 108. km najmodernije pruge Beograd-Subotica. I do kraja ove godine ćemo od Beograda do centra Subotice ići za sat i 12 minuta. To je prosto neverovatno - rekao je on.

