Vučić: Srbija u ponedeljak uplaćuje 10 miliona evra za autoput Bijeljina-Sremska Rača

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija u ponedeljak uplatiti deset miliona evra namenjenih za izgradnju autoputa Bijeljina - Sremska Rača.



- Nadamo se uskoro investicionom rejtingu, to bi bio prvi put u istoriji Srbije, ali to bi bio i uspeh Srpske i svakog Srbina'', rekao je Vučić na zajedničkoj sednici vlada Srbije i Republike Srpske u Beogradu. On je naveo da je potrebno da se Srbija izbori za mir i napredak sopstvene ekonomije.

- A za jedinstvo naroda smo se danas izborili i molim vas, ne dajmo da nam ga iko ikada sruši - rekao je Vučić, dodajući da svi oni koji nisu prisustvovali na današnjoj zajedničkoj sednici imaju svoje predstavnike u njemu kao predsedniku, kao i premijeru Srbije. On je istakao da je u regionu potreban mir.

- Nema u deklaraciji razdruživanja. Samo vas molim da milion puta razmislite koliko nam je svima potreban mir. Ja sam rekao Miletu, znam ja za bukače i one koji se zaklinju u kafani. Kao i one koji su mi držali pridike o srpstvu, a kad sam doneo zastavu u UN tražili su da je iznesem, jer je zabranjeno nositi - rekao je Vučić.

Naveo je da je Srbija Republiku Srpsku ''nikad neće ostaviti na cedilu''.

- Jedino, pokušajte sve mirno i u razgovoru s drugima, i u skladu s Dejtonom da rešavate - naveo je Vučić.

