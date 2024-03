VUČIĆ SAOPŠTIO ODLIČNE VESTI: Srbija je do 20. marta imala milijardu i 172 miliona evra stranih investicija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao večeras da Srbija do 20. marta mi imamo milijardu i 172 miliona evra stranih direktnih investicija, što je apsolutni rekord za našu zemlju.

- Imali smo skoro Kontinental iz Nemačke, Ling Long kineski, i američka investicija. To su bile najveće investicije u drugoj dekadi marta. Nećemo da nas uvlače u sukobe, to nećemo. Hoćemo mir! Ali da nas ponižavate, to nećemo da prihvatimo - istakao je Vučić govoreći za Prvu.

Autor: