Hvala našim građanima na trudu i marljivom radu: Aleksandar Vučić otkrio koliko novca Srbija ima na računu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da na računu država Srbija ima 5,5 milijardi evra.

- Kada smo mi to u Srbiji imali platu preko 500 evra, a ne preko 800 i 900 uz očekivanja da stignemo do 1.400? Nismo nikada. To znači da ta politika daje rezultat. Obišao sam i danas gradilište EXPO, tamo ljudi vredno rade. Ovo što radimo jeste za istoriju - kazao je on.

- Hvala našim radnicima na ogromnom trudu i marljivom radu. Na gradilištu EXPO i nacionalnog stadiona vri kao u košnici. Da bismo sve stigli da završimo na vreme, uskoro će rad na nacionalnom stadionu biti u tri smene, a svi građani će u živom prenosu moći da prate kako naša fudbalska lepotica napreduje, napisao je Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu povodom obilaska radova.

Autor: Iva Besarabić