FIFA NAJAVILA VELIKU PROMENU, ali 'lice sa naslovnice' ne menja

Što se tiče kavera, u pitanju je francuski fudbaler Kilijan Mbape, koji je na naslovnici bio i prošle godine.

To nije jedino što je EA saopštio, pošto su najavili da će trejler za FIFA 22 biti pušten 11. jula u 18:30 po našem vremenu.

FIFA je najavila veliku promenu i zaokret u igri, a sve će to pokazati samo nekoliko sati pre početka finala Evropskog prvenstva.

Videćemo šta je FIFA spremila.

Već sada postoji odbrojavanje do trejlera na njihovom jutjub kanalu.

