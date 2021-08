Nije dugo trajalo: TikTok zabranio NOVI IZAZOV

Trajao je ovaj trend nedelju i po dana i pošto je bio veoma opasan, TikTok je rešio da ga zabrani.

Ako kucate "Milk Crate challenge" u pretrazi, neće vam izbaciti ništa, pa je tako kompanija stavila tačku na ovaj trend.

Ljudi se penju po naslaganim kutijama i to se uglavnom završi tako što padnu i "razbiju" se, pa je jasno da je TikTok hteo da spreči da to utiče na decu, kako oni ne bi to radili i povređivali se.

Srećom, stali su na put ovoj gluposti i možda i najgorem trendu u poslednje vreme.

Naravno, ogradili su se kako i oni ne bi dobijali tužbe.