Instagram se 'oporavlja' posle jučerašnjeg pada

Nakon nešto više od dva sata prekida i nemogućnosti korišćenja Instagram je ponovo počeo da radi.

Popularna društvena mreža Instagram nije bila u funkciji u periodu od nešto više od dva sata, u različitim delovima sveta.

Korisnici su se žalili da nisu mogli da aploaduju fotografije, vide informacije u "news feed"-u, niti da ostavljaju komentare i šalju privatne poruke. Neki čak nisu uopšte ne mogu da se uloguju u aplikaciju.

Problem je bio prisutan širom sveta još od jutros, a prema sajtu Down Detector koji prati rad navećih platformi na internetu, "eksplodirao" je negde posle 12 sati. I pored toga što je problem primećen u različitim delovima sveta, izgleda da nije uticao na sve korisnike.

Facebook je saopštio da se radi na otklanjaju problema, kako bi Instagram ponovo proradio što je to pre moguće. Down Detector pretpostavlja da je u pitanju problem sa Facebookovim kompanijskim serverima, dodajući da bi to možda moglo da izazove i probleme u radu WhatsAppa i Facebooka, ali nema informacija da je i do toga došlo.

