Tuga do neba: Umrla čuvena pevačica, njene hitove svi znate

Džini Sili, pevačica kantri muzike prepoznatljiva po pesmi „Don’t Touch Me“, umrla je u 85. godini. Njen publicista, Don Mari Grabs, saopštio je da je preminula u petak, nakon komplikacija izazvanih infekcijom creva.

Poznata kao „Miss Country Soul“ (gospođica kantri duša) zbog svog jedinstvenog vokalnog stila, Sili je bila pionirka među ženama u kantri muzici - slavila se zbog svoje nesputane individualnosti i niza neospornih hitova tokom šezdesetih i sedamdesetih godina.

Njen drugi suprug, Džin Vord, preminuo je u decembru. U maju ove godine, Sili je otkrila da se oporavlja nakon višestrukih operacija kičme, dve hitne intervencije i 11 dana provedenih na intenzivnoj nezi. Takođe je prebolela i upalu pluća.

„Rehabilitacija je prilično teška, ali svaki dan izgleda svetlije, a sinoć sam videla svetlo na kraju tunela. I bilo je u neonu - znala sam da je moje!“ izjavila je tada. „Nepotopiva Sili se vraća.“

Rođena je u julu 1940. u Titusvilu, Pensilvanija, oko dva sata severno od Pitsburga, a odrasla je u obližnjem Taunvilu. Ljubav prema kantriju razvila je još kao dete - majka joj je pevala, a otac svirao bendžo. Već kao devojčica nastupala je na lokalnim radio i TV programima. U ranim dvadesetim godinama preselila se u Los Anđeles da započne muzičku karijeru, gde je radila u diskografskim kućama Liberty i Imperial Records u Holivudu.

Nastavila je da piše i snima muziku. Sledeći korak bio je Nešvil: pevala je u emisiji Portera Vagonera i potpisala ugovor sa Monument Records. Ubrzo je usledio i njen najveći hit - balada „Don’t Touch Me“, koju je napisao Henk Cohran. Pesma joj je donela i jedinu Gremi nagradu - za najbolju žensku kantri interpretaciju.

Kohran i Sili su se venčali 1969, a razveli 1979. godine.

Ona je pomerala granice u karijeri - u vreme kada se od kantri pevačica očekivala poslušnost i konformizam. Ona je bila buntovnica, poznata po tome što je nosila mini suknju na sceni Grand Ole Opry - u vreme kada je to bilo tabu.

Imala je brojne kantri hitove tokom šezdesetih i sedamdesetih, uključujući tri u Top 10 na današnjoj Billboard-ovoj listi najpopularnijih kantri pesama: „Don’t Touch Me“, „I’ll Love You More (Than You Need)“ iz 1967. i „Can I Sleep In Your Arms?“ iz 1973, adaptaciju narodne pesme „Can I Sleep In Your Barn Tonight Mister?“

I u decenijama koje su usledile, nastavila je da izdaje albume, nastupa i vodi emisije, redovno se pojavljujući u kantri muzičkim programima. Njene pesme se danas smatraju klasicima, a izvodili su ih umetnici kao što su Merl Hagard, Rej Prajs, Koni Smit, Ernest Tab, Grendpa Džouns i Džimi Dikens.

Sili nikada nije napustila svet kantrija. Od 2018. godine vodila je nedeljnu emisiju „Sundays with Seely“ na kanalu Willie’s Roadhouse (SiriusXM), koji vodi Vili Nelson. Te iste godine primljena je u Muzičku stazu slavnih u Nešvilu (Music City Walk of Fame).

Na sceni Grand Ole Opry nastupila je skoro 5.400 puta, još od kada je postala član 1967. godine. Grabs je saopštio da će subotnje veče u Opryju biti posvećeno njoj.

Svoj poslednji singl objavila je u julu 2024. godine - obradu pesme „Suffertime“ Doti Vest, snimljenu u čuvenom studiju RCA Studio B. Izvela ju je na Grand Ole Opry sceni godinu dana ranije.

Autor: N.B.