Da li ga je stvarno samo "baba vozila nedeljom do pijace" i koliko je taj polovnjak zaista prešao?!

Što je novije godiše vozila, to ćete moći da dobijete tačniju informaciju o pređenoj kilometraži...

Kupovina polovnog automobila je uvek "mačka u džaku" - nikad sa sigurnošću ne znate šta ćete dobiti. Što je automobil stariji i što je promenio više vlasnika, ta verovatnoća značajno raste.

Ključni faktor je naravno kilometraža automobila koja se skoro po pravilu smanjuje. Ovim vidom prevare se ne služe samo profesionalci, već često i obični prodavci. To im omogućava da značajno povećaju cenu automobila, jer je razlika u vrednosti vozila koje je prešlo 150.000 kilometara nekoliko hiljada evra veća od istog sa kilometražom od 250.000 - 300.000 kilometara.

Jednostavno, na određenom broju kilometara koji često obuhvata magičnu cifru od 200.000 zbog istrošenosti kreću da otkazuju određene komponente vozila i to one čija je zamena najskuplja. Stručnjaci tvrde da broj automobila sa promenjenom kilometražom obuhvata više od 30 odsto tržišta polovnjaka. U praksi je to znatno više, bar na našem podneblju.

