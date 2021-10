NOVO OGLAŠAVANJE IZ FEJSBUKA! Otkrili šta je problem: Najveća društvena mreža ušla u ŠESTI SAT POTPUNOG KOLAPSA

Majk Šrefer, šef tehničkog odseka "Fejsbuka" oglasio se putem posta na Tviteru, i uputio izvinjenje svima koji imaju problema sa radom Fejsbuka.

- Imamo problema sa umrežavanjem i timovi rade što je brže moguće da otklone greške i obnove rad što je brže moguće - naveo je on.

Rad društvenih mreža poput Fejsbuka, Instagrama i Vocapa u prekidu je više od pet sati.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible