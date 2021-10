NAJDUŽI PAD DRUŠTVENIH MREŽA IKADA! Fejzbuk, Instagram i Vacap ponovo rade - EVO ZAŠTO JE DOŠLO DO KOLAPSA APLIKACIJA!

Juče, više od 6 sati ove društvene mreže nisu bile u funkciji.

Društvene mreže Instagram i Fejsbuk ponovo su u funkciji, posle najvećeg pada ikada.

Vraćeni su nešto pre ponoći po našem vremenu. Osvežavanje stranica ide usporeno, ali očigledno su serveri proradili i sve se vraća u normalu.

Podsetimo, hiljade korisnika Instagrama i Fejsbuka od oko 17.30 sati po srpskom vremenu nisu mogli da koriste svoje društvene mreže.

Tri aplikacije koje su sve u vlasništvu Fejsbuka i rade na zajedničkoj infrastrukturi - sve su potpuno prestale da rade nešto pre 17 sati. I drugi proizvodi koji su deo iste porodice aplikacija, poput Fejsbuk Vorkplejsa, takođe su prestali da rade.

Posetioci Fejsbuk stranice jednostavno su videli stranicu sa greškom ili poruku koju njihov brauzer nije mogao povezati. Aplikacije Vacap i Instagram nastavile su raditi, ali nisu prikazale novi sadržaj, uključujući poruke poslane ili primljene tokom problema.

Veliki kvar sistema traje satima, a zbog okretanja drugim mrežama u nemogućnosti komuniciranja putem Vacapa, Fejsbuka, došlo je do problema u radu Tvitera, ali i drugih servisa, poput Tindera. Dakić je u izjavi analizirao kako se razvio današnji pad.

- Prva je činjenica da je danas popodne bilo nemoguće pronaći tzv DNS zapisi za facebook.com. DNS je internetska usluga koja služi kao naš telefonski imenik - za IP adresu (metafora telefonskog broja), ona pronalazi svoj naziv mreže (metafora adrese), i obrnuto. Ovi procesi se nazivaju napredno i nazadno traženje DNS -a. Ako ova usluga ne radi, ne možemo normalno koristiti Internet.

Istovremeno, ako pogledate tzv. ruting tables, ispostavilo se da je došlo do problema, jer sa nekoliko različitih lokacija na Internetu nismo mogli poslati zahtev na stranicu facebook.com. Tabele za usmeravanje su poput GPS -a za internet - one govore kojim putem saobraćaj od tačke A (našeg računara) dopire do tačke B (udaljeni računar, u ovom slučaju veb stranica facebook.com) - rekao je Dakić i istakao da su istovremeno nestali i neki drugi DNS zapisi (NS i SOA zapisi, op.a.) za domen facebook.com, i navode da skloni da veruju da je došlo do nestanka mreže u kojem je prekinuto kompletno usmeravanje do Facebook centara podataka i nazad dole.

- Za to se na Internetu koristi protokol pod nazivom BGP. Ovaj prekid je takođe rezultirao nedostupnošću Facebook servera DNS -a u njihovoj infrastrukturi. Kako ne možemo pristupiti njihovoj infrastrukturi zbog grešaka u usmjeravanju, slijedi da ne možemo pristupiti ni DNS zapisima. A kad ne možemo da dođemo do DNS zapisa, ne možemo ni do povezanih usluga, u ovom slučaju veb stranice facebook.com (i Vacapa, Instagram i drugih Fejsbuk usluga). Ljudi koji rade na Fejsbuku kažu nam da sve funkcioniše „iznutra“, odnosno da sve njihove usluge rade bez problema ako se gledaju sa njihove mreže, što ovaj scenario čini verovatnim - kaže Dakić.

On ističe da su takve greške najčešće uzrokovane pogrešnom konfiguracijom, odnosno ljudskom greškom.

- Situaciju ne treba posmatrati sa aspekta krivice, budući da se radi o izuzetno složenim uslugama gde i najmanja greška u konfiguraciji može imati velike posledice. Kako će im sada trebati mnogo vremena za pristup uređajima koji imaju pogrešnu konfiguraciju rutiranja i kako BGP -u treba mnogo vremena da pređe na stabilnu konfiguraciju (budući da je dizajniran prvenstveno za skalu, a ne za brzu promenu konfiguracije na velikog Interneta), pretpostavljamo da će ovaj problem trajati satima, potencijalno danima. I tek nakon što vrate konfiguraciju na uređaje, koja je operativna, što može značiti mnogo izleta u podatkovne centre, budući da je lako moguće da čak ni ovim uređajima nije moguće pristupiti daljinski - rekao je on.

