VELIKA NOVINA NA INSTAGRAMU: Do sada su ovu opciju mogli da koriste samo influenseri!

Nekada se na linkove preko Instagram "storija" ulazilo preko "svajpa", sada je uveden Link sticker, gde se, kako mu samo ime kaže, na stiker nalepi link i onda korisnik jednim klikom odlazi na postavljenu stranicu.

To su mogli da koriste samo nalozi sa najmanje 10 hiljada pratilaca, a od srede to mogu da koriste svi.

Na vašem Instagram storiju izaberite Link sticker i samo u njega nalepite link koji želite.

Instagram tako želi da omogući svima ovu opciju, uglavnom u cilju reklamiranja.

Today, we’re launching the new Link Sticker 🔗 globally. This allows anyone, regardless of follower count, to easily share links in a story.



We’ve received a lot of feedback over the years on limiting links to accounts with >10k followers, and we heard you, 🙏🏼 pic.twitter.com/uhJPXLscVo